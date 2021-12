Noe førte ham tilbake til musikken

Veien mot å velge utdanning i musikk har hatt sine oppturer og nedturer for Bjarte Sæle. Etter en barndom og ungdomstid med musikk som en stor del av livet, kom tvilen om han heller burde oppleve og gjøre noe annet.

– Jeg begynte å spille piano på Kulturskolen i Øygarden i tredje klasse. Mine søsken spilte gitar og pappa var pådriver for at jeg skulle velge piano. Det var ikke så veldig gøy de første årene. Det var først i femte eller sjette klasse, da jeg fikk en fantastisk lærer, at det endret seg. Jeg trodde ikke jeg var noe flink, men Jens Holstad, som han heter, fant noe i meg. Han lærte meg rytmisk musikk med akkorder og jeg forsto notene bedre når jeg fikk en annen tilnærming til det, forteller Sæle.

Fantastisk tid på Kongshaug

Veien videre ble Kongshaug musikkgymnas og Sæle følte han kom hjem.

– Det var en fantastisk plass. Det var så mange likesinnede samlet, en sånn glød og brann for å drive med musikk. På ungdomsskolen var jeg han ene som spilte, men på Kongshaug samler man jo ungdommer fra hele Norge som bryr seg så pass mye om musikk at de velger musikkgymnas, forklarer han.

Egentlig hadde Sæle planlagt å bli ingeniør og ha musikken som hobby, men i løpet av det første året på Kongshaug endret planene seg.

– Jeg fant ut at musikken var mye viktigere interesse enn jeg først tenkte. Etter Kongshaug bestemte jeg meg for å ta musikkutdanning. Jeg hadde en frykt for at hvis jeg ikke gjorde det med en gang, ville jeg aldri gjøre det, sier han.

Et modig valg

Etter Kongshaug startet Sæle musikkutdanningen ved NLA i Oslo. Men historien slutter ikke der.

– Det var totalt kræsj! Jeg var sliten og lei av musikk. Jeg hadde en utbrytertrang, et behov for å gjøre noe annet. Når jeg ser tilbake på det, gikk jeg ut fra en boble som Kongshaug og inn i en ny boble på Staffeldts. Alle skulle liksom ha den vanvittige gleden. Nå er det på ordentlig, vi satser og elsker det alle sammen. Jeg kjente at jeg ikke elsket det, forteller han åpenhjertig.

Sæle valgte å slutte etter ett år.

– Det var et vanskelig valg, mye å gi avkall på, men det lureste jeg har gjort! er han helt klar på.

Noe førte han tilbake

Behovet for å ta en pause og gjøre noe annet førte han til DTS Disippeltreningsskole med Ungdom i Oppdrag til Haiti og Jamaica for et år.

I løpet av tiden i utlandet kom lysten på musikk snikende tilbake. Kom han over et keyboard, begynte han å spille. Studieplassen på NLA var fortsatt tilgjengelig, men han var fortsatt ikke helt sikker.

– Da jeg kom tilbake til Norge, lette jeg hele våren etter andre ting å gjøre. Men jeg fant ikke noe. Så da jeg likevel startet opp igjen på Staffeldts, var jeg spent. Første studiedag kom, og jeg kjente på en vanvittig glede for at jeg var tilbake. Jeg har ikke angret, forteller Sæle.

Når han nå tenker tilbake, ser han at han hadde behov for prosessen han gikk gjennom, og fikk i løpet av året i utlandet flere tegn på at musikk var rett.

– Min gamle pianolærer hadde nok rett i at det var musiker jeg skulle bli, ler Sæle.

Kirkene ønsker kantorer med rytmisk kompetanse

– Kantorlinjen på NLA Staffeldts Musikk tror jeg kommer til å bli den mest aktuelle og relevante kantorutdanningen i Norge, sier Bjarte Sæle overbevist.

Sæle har ikke kirkeorgel som sitt hovedinstrument, men Hammond-orgel. Dette gir ham mange muligheter.

– På dette studiet får jeg masse rytmisk musikk, men også den klassiske biten. Det rytmiske er en kjempefordel. Kirkene vil ha det. Mange ønsker for eksempel ikke de store klassiske verkene som inngangsmarsj når de gifter seg, de ønsker en pop-låt. Å få være i et rytmisk studiemiljø for meg som kom hit for å spille piano i band og i tillegg få denne muligheten til å bli kantor, er jeg utrolig fornøyd med, sier Sæle.

En kantorutdanning med Hammond-orgel

Å ta kantorutdanning hadde nok ikke Sæle sett for seg for noen få år siden, og en utdannelse med kirkeorgel var aldri et alternativ.

– Jeg ble spurt av Ole Fredrik Norbye i fjor om jeg hadde vurdert kantorlinje. Men jeg avslo fordi jeg tenkte at jeg ikke kunne kirkeorgel og kom hit for å spille piano. «Hvem har sagt noe om kirkeorgel», sa Ole Fredrik. «Du kan ta Hammond-orgel». «Er det sant?!», sa jeg og han forklarte meg hvordan jeg kunne både fortsette med piano samtidig som jeg hadde Hammond-orgel som hovedinstrument, forteller Sæle tydelig engasjert.

Hva er hammond-orgel?

– Hammond orgel kom som et alternativ til det store dyre kirkeorgelet. Det har i prinsippet lignende funksjon som et kirkeorgel med det som kalles drawbars som fungerer som piper og drar ut ulike frekvenser og overtoner. Og istede for å sende lyden gjennom piper, sendes det gjennom en forsterker som roterer. Den heter Leslie. Dette ble brukt i de afroamerikanske kirkene i USA. Det er et gospelinstrument. Det har en veldig karakteristisk lyd, spesielt med den roterende høyttaleren. Så ble det plukket opp av sekulær musikk også. Nå blir det brukt i alle sjangre, forklarer Sæle.

Rytmisk kantorutdanning

Og det er nettopp det som er det unike ved NLA Staffeldts Musikks kantorutdannelse; at det er en rytmisk kantorutdanning. Sæle, som har valgt Hammond-orgel som hovedinstrument skal også lære seg kirkeorgel. Han vil få både rytmisk og klassisk kompetanse og dermed en bredde som møter dagens behov i menighetene.

Bjarte Sæle er nå på tredje året av den fireårige utdanningen. Ved siden av studiene vikarierer han som organist i en menighet og er også med i flere band. Han ser for seg muligheten med å jobbe deltid i en kirke og fortsette som freelance-musiker ved siden av.