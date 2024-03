Vurderer du å bli journalist?

– At skolen lå i Kristiansand, var et stort pluss. Det var ikke feil å bytte ut nedbørsrekord i Bergen, med sol, ræger og deilig sørlandsidyll, sier Marit Nilsen som i 2006 kom til NLA i Kristiansand (Gimlekollen) fra et år på Universitetet i Bergen.

Vennskap for livet

Nilsen satt pris på de mindre forholdene det var på NLA, med krav til oppmøte og mindre klasser som gav rom for nye vennskap.

– Å studere ved en liten høyskole med fulle dager og masse praksis, passet meg utmerket, jeg trengte det. Året før Gimlekollen, bodde jeg i Bergen, og studerte ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Da var jeg mye overlatt til meg selv, bodde i en gammel og slitt sokkelleilighet helt alene, og det var ingen som «brydde seg» om jeg møtte til forelesninger eller ikke, forteller hun.

Det var to klasser med til sammen 50 studenter på kullet, noe som førte til at de ble godt sammensveiset.

– Jeg studerte med en unik gjeng som jeg fortsatt pleier kontakten med. Studieturen til Kenya, Tanzania og Etiopia var helt fantastiske, forteller hun og oppfordrer andre til å nettopp benytte seg av muligheten til å reise i studietiden.

Kastet ut i en ekte redaksjon

Det var samfunnsinteressen som gjorde at hun valgte journalistutdanningen.

– Norsk, historie og andre språkfag har alltid trigget mer enn matte, fysikk og kjemi. I tillegg har jeg hatt en genuin interesse for nyheter, samfunn, folk og det som skjer rundt meg, og da resonerte jeg meg fram til at journalistikk kunne være noe for meg, sier hun og trekker frem praksisperiodene som høydepunkter gjennom utdanningen.

– Da ble jeg kastet utpå i en ekte redaksjon, fikk lære av de beste og jeg måtte stå for saken min med byline på trykk. Det var skremmende de første gangene, men også veldig kjekke og stolte øyeblikk, husker hun.

Fra journalist til kommunikasjonsrådgiver

Etter årene på Gimlekollen fikk Marit Nilsen jobb i Haugesunds avis. Derfra gikk hun videre til lokal-TV og var også innom som konsulent i et mediebyrå før hun landet i jobben som kommunikasjonsrådgiver i Sjøfartsdirektoratet. Der har hun nå vært i fem år og stortrives.

– Min journalistiske erfaring kommer til nytte hver eneste dag. Det vil si; når jeg skriver nyhetssaker, lager videointervjuer, er programleder for allmøter og konferanser, står på stand i inn- og utland og prater med folk, i dialog med journalister, i klarspråkarbeidet, men også bare i jobben som bindeleddet mellom fagfolka og media. Min bakgrunn gjør at jeg vet hva journalisten trenger, og jeg kan bistå i begge ledd, forteller hun engasjert.

På bildet: På messe i Miami sammen med sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide.

Vurderer DU å bli journalist?

Hvor veien går etter endt utdannelse er sjelden forutsigbar og Nilsen sier utdannelsen gir rom for mange muligheter. Hun beskriver journalistyrket som både givende og altoppslukende. Hun har klare råd til dem som vurderer dette yrket:

– Du må lære deg å takle folk, og at mange vil «fortelle deg» hva du skal skrive om. Stol på nyhetsteften din, men sørg alltid for å være åpen for folks meninger. Noen ganger trenger de bare å bli hørt, og du kan være den som lytter. Det er ikke alltid det blir sak ut av det, men du bygger kilder og nettverk. Det skulle jeg ønske at jeg turte å bruke mer tid på som nyutdannet journalist. Og helt til sist: selv om man velger journalistveien, er det ikke sikkert at man ender opp som journalist på sikt – og det er helt fint, det også. Mulighetene er mange, og de kan være vel så spennende, sier hun.