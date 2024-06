Vil gjøre god bibelundervisning tilgjengelig for folk

– Vi ønsker å samle mennesker som er nysgjerrige på Bibelens tekster. Vi håper å kunne tiltrekke oss studenter og fagfolk, men også mennesker utenfor en akademisk sammenheng. Vi vil rett og slett å gjøre god bibelundervisning tilgjengelig for folk! Derfor har vi satt sammen et program som vi håper vil engasjere og utfordre de som kommer, sier Merete Hodt.

Klikk her for å se programmet og finne lenke til påmelding.

Fellesskapet har en viktig rolle

Merete Hodt er stipendiat i Det nye testamente og høgskolelektor på NLA Høgskolen i Oslo. Sammen med kollegaer ved avdelingen for Teologi, Religion og Filosofi, har de lagt opp til to dager med foredrag, parallelle seminarer, kveldsmøter og musikk.

– En viktig hensikt med konferansen er å samle mennesker rundt Bibelens tekster. Derfor har vi lagt inn kveldsmøter begge dagene og håper at pausene mellom foredragene og seminarene kan bidra til at folk blir kjent og kan kjenne på et fellesskap, sier hun.

Bildet: illustrasjon laget av Oscar Jansen for Bibelkonferansen

Kjente foredragsholdere

– Vi er mildt sagt fornøyde med årets foredragsholdere! Fra universitetet i Durham kommer professor em. Walter Moberly, som er en internasjonalt anerkjent bibelforsker, underviser og forfatter. Han kombinerer bibelfaglig ekspertise med en dyp lidenskap for kirkens liv og teologi på en forbilledlig måte. Vi er også veldig takknemlige for å ha fått med oss Oskar Skarsaune, professor em. i kirkehistorie (MF), en mann jeg tror jeg trygt kan kalle Norges fremste ekspert på oldkirkens teologi. Dette er bare to av de spennende personene vi har fått med oss, sier hun.