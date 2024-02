Etablerer økonomi- og innovasjonsstudier med vekt på etikk i Bergen

Til høyre: Tidligere økonomistudent ved Hauge School of Management, Trym Tangerud, setter pris på at høyskolen også etablerer seg sentralt i Bergen. Her sammen med Andjela Ganevski, foredragsholder fra UK.

NLAs Hauge School of Management planlegger å starte opp økonomistudier i Bergen høsten 2024. De aktuelle studiene, Bachelor i økonomi og administrasjon og Bachelor i innovasjon, markedsføring og ledelse, tilbys i dag allerede ved høgskolens campuser i Oslo og i Kristiansand.



– Dette er attraktive studier med en unik profil med vekt på etikk og identitetsutvikling, forteller Jan Inge Jenssen, avdelingsleder for Hauge School of Management.

Til høyre: Professor Jan Inge Jenssen, avdelingsleder ved Hauge School of Management, i samtale med økonomistudenter i Kristiansand. Fra venstre: Lars Andreas Livden, Marcus Skjerve og Morten Gundersen

– Vi prioriterer i tillegg en betydelig satsning på entreprenørskap og innovasjon, faktorer som er avgjørende for den pågående samfunnsutviklingen både på Vestlandet og i hele Norge, legger han til.

